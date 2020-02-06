"Без заморочек": раскрыт секрет пышных оладий к Масленице
До Масленицы остается две с половиной недели. Блинная седмица наступит 24 февраля и продлится до 1 марта включительно. В это время в старину наши предки объедались блинами. Традиция плавно перекочевала в современную Россию.
Прекрасной альтернативой блинам, которые символизируют солнце, являются пышные оладьи. Готовятся они, как правило, проще, а по вкусу ничем не уступают тонким собратьям. "Утро" предлагает простой рецепт приготовления оладий.
Понадобится 300 мл кефира 2,5% жирности, половина или целая чайная ложка соды, 1 – 1,5 ст. л. сахара, щепотка соли и 1,5 стакана муки. Теперь приступаем к тесту.
В кефире комнатной температуры необходимо размешать соду, затем – соль с сахаром. При этом со сладкой добавкой надо быть аккуратнее. Если переборщить с нею, оладьи могут потерять пышность.
Последней в смесь идет мука, которую желательно просеять. Тесто не должно быть жидким. От его густоты, кстати, также зависит воздушность угощения.
С приготовлением оладий стоит поторопиться. Тесто сразу же нужно отправлять на сковородку и доводить толстые лепешки до румянца с обеих сторон. Переворачивать их лучше вилкой. Чтобы оладьи хорошенько прожарились, сковородку нужно накрыть крышкой. Вот и все.
"Самый простой рецепт пышных оладушек на кефире, которые не садятся! Это реально самый простой рецепт без заморочек", – уверяет автор Яндекс Дзен канала "ХОЧЕШЬ ВКУСНО ПОЕСТЬ? Tasty Food".
Ранее "Утро" рассказало, как приготовить хахаряшки на кефире.
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