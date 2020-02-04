Главный секрет рецепта: тесто заваривается горячим молоком

Не за горами Масленица, поэтому самое время испечь вкусные блинчики, которые понравятся всем. К ним подойдет любая начика: варенье, мед, сметана или рыба. Сделать блины очень легко, они получаются очень красивые - тонкие и ажурные.

Ингредиенты:

Мука – 1,5 стакана

Молоко -1 стакан

Кефир – 0,5 л

Масло растительное – 2 ст. л.

Соль – 0,5 ч. л.

Сахар – 1 ст. л.

Сода – 1 ч. л.

Яйцо – 1 шт.

Пошаговый рецепт приготовления:

В кастрюлю налить кефир комнатной температуры. Если напиток стоял в холодильнике, надо его слегка подогреть. Добавить в кефир яйцо, соль, сахар и соду. Взбить венчиком.

Прибавить муку, перемешивая все венчиком. Тесто для блинов должно получиться по консистенции как густая сметана. Разогреть молоко – оно должно быть горячим, - влить тонкой струйкой в кефирное тесто, постоянно помешивая венчиком. Добавить 2 ложки растительного масла, размешать и выпекать на разогретой сковородке.

Готовые блины смазывать сливочным маслом. Если тесто получилось слишком жидкое, можно добавить немного муки, пишет автор блога "Дверь на кухню" на "Яндекс Дзен".

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