Всегда получаются: ажурные блины на кефире
Не за горами Масленица, поэтому самое время испечь вкусные блинчики, которые понравятся всем. К ним подойдет любая начика: варенье, мед, сметана или рыба. Сделать блины очень легко, они получаются очень красивые - тонкие и ажурные.
Ингредиенты:
Мука – 1,5 стакана
Молоко -1 стакан
Кефир – 0,5 л
Масло растительное – 2 ст. л.
Соль – 0,5 ч. л.
Сахар – 1 ст. л.
Сода – 1 ч. л.
Яйцо – 1 шт.
Пошаговый рецепт приготовления:
В кастрюлю налить кефир комнатной температуры. Если напиток стоял в холодильнике, надо его слегка подогреть. Добавить в кефир яйцо, соль, сахар и соду. Взбить венчиком.
Прибавить муку, перемешивая все венчиком. Тесто для блинов должно получиться по консистенции как густая сметана. Разогреть молоко – оно должно быть горячим, - влить тонкой струйкой в кефирное тесто, постоянно помешивая венчиком. Добавить 2 ложки растительного масла, размешать и выпекать на разогретой сковородке.
Готовые блины смазывать сливочным маслом. Если тесто получилось слишком жидкое, можно добавить немного муки, пишет автор блога "Дверь на кухню" на "Яндекс Дзен".
Ранее "Утро" поделилось рецептом ленивых пирожков на кефире.
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