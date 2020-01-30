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Без сахара: рецепт диетических блинов на завтрак

Без сахара: рецепт диетических блинов на завтрак
Фото: pixabay.com
Аппетитное блюдо готовится всего за 15 минут

Совсем скоро россияне будут отмечать Масленицу и традиционно объедаться блинами. Хотя это блюдо подойдет не только для праздника, но и для быстрого завтрака. "Утро" делится оригинальным рецептом тонких блинов без сахара, приготовление которых займет не больше 15 минут.

Ингредиенты:

Яйца – 2 шт.
Молоко – 1 стакан
Мука – 1 стакан
Соль – 0,5 ч. л.
Растительное масло – 1 ст. л.

Способ приготовления:

Рецепт этих вкусных и тонких блинов очень прост: сначала необходимо взбить яйца с солью. Это можно делать в миксере, а можно венчиком – как удобнее. В смесь влить стакан крутого кипятка, при этом не переставая взбивать. Масса начнет пениться и постепенно увеличиваться.

Затем необходимо влить стакан холодного молока и все тщательно перемешать. Далее просеять муку и также добавить к остальным ингредиентам. В конце влить ложку растительного масла и снова взбить до однородного состояния. Тесто должно получиться жидким, тогда блины будут красивыми и тонкими. А благодаря отсутствию сахара не прилипнут к сковороде.

Массе необходимо настояться около 10 минут, делится рецептом автор Яндекс.Дзен-канала "DiDinfo". Теперь блины можно выпекать на смазанной растительным маслом сковороде.

Блюдо готово! Можно подать на стол с медом или свежими ягодами.

Ранее "Утро" поделилось рецептом овсяноблинов – варианта быстрого и полезного завтрака.

Фоторепортаж
Завтрак на раз-два: рецепт "хитрой" лепешки без муки с сытной начинкой
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: H.T. Manfred Zimmermann/imageBROKER.com/www.globallookpress.com Фото: pixabay.com Фото: kati/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Карина СИРАЗОВА

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