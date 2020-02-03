Блинную неделю нужно отметить весело и богато

Масленицу на Руси празднуют уже на протяжении многих веков. В 2020 г. она пройдет с 24 февраля по 1 марта. Праздник традиционно сопровождается массовыми гуляниями, которые длятся целую неделю, приметы и традиции сохранились до сих пор. Чтобы прощание с зимой не принесло неудач, встретить весну нужно правильно.

Сразу после Масленицы начинается Великий пост, поэтому неделю перед началом строгого воздержания принято отмечать с особым размахом и весельем. На Руси верили, что, чем больше блинов испечет хозяйка, тем богаче будет дом в грядущем году. Кроме того, блинами необходимо угощать каждого, кто зайдет в дом. Считается, что приход неожиданных гостей принесет счастье и благополучие.

Если блины на Масленицу получились румяные и пышные, то год пройдет успешно, а вот подгоревшие или слипшиеся сулят неприятности. Также считалось, что в праздничную неделю нужно избавиться от старых вещей, тогда непременно в гардеробе появятся обновки, пишет "Вся магия".

В Прощеное воскресенье – последний день Масленицы – принято отпускать накопленные обиды и просить прощения у близких. Еду, которая осталась после праздника, по традиции раздавали нуждающимся.

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