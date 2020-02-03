Угощение на Масленицу: рецепт нежнейшего блинного торта
Наивкуснейший блинный торт – прекрасная альтернатива на Масленицу традиционному блюду. Готовится нежнейший десерт быстро и просто и не оставит равнодушным ни одного сладкоежку.
Из названия понятно, что главная составляющая лакомства – блины. Для них понадобятся 5 яиц, полкилограмма муки, 600 мл молока и столько же воды, 8 столовых ложек сахара, полчайной ложки соли, чайная ложка разрыхлителя и 4-5 столовых ложек растительного масла. Из такого количества ингредиентов должно получится примерно 30 блинов.
Но сначала тесто замешивается. Для этого в миске с водой и молоком смешиваются и тщательно взбиваются все составляющие рецепта, кроме муки, которую нужно сначала просеять и добавить в нее разрыхлитель. Замешанное тесто "заправляется" маслом. Затем из него жарятся золотистые блины.
В торт они собираются с помощью крема, для которого необходимы 5 столовых ложек сахарной пудры, 250 г сыра маскарпоне, поллитра сливок 33% и какао по вкусу. Для его приготовления также не требуется много усилий.
Первым делом взбиваются сливки. Когда они начнут подниматься, следует положить в емкость сахарную пудру. Последним добавляется маскарпоне. После этого все ингредиенты аккуратно перемешиваются до однородной массы, которой нужно скрепить блинчики, в том числе самый верхний. Его, по совету автора Яндекс Дзен канала "Кушать подано", можно посыпать какао или тертым шоколадом. Не возбраняется и любое другое украшение тортика. Все зависит от фантазии кулинара.
Но десерт еще не готов, так как не успел пропитаться. Для этого его следует подержать не меньше часа в холодильнике.
Впрочем, сытная Масленица, которая продлится с 24 февраля по 1 марта, не ограничивается вкусными угощениями. Ранее "Утро" рассказало о традициях блинной недели.
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