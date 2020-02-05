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Король пирогов: курник с мясом заменит блины на Масленицу

Король пирогов: курник с мясом заменит блины на Масленицу
Фото: Andrey Arkusha/Russian Look/www.globallookpress.com
Блюдо станет главным украшением стола на праздничной неделе

На Масленицу готовят не только блины – по традиции в субботу, на шестой день празднований, на стол ставили различные мучные блюда. Хозяйки готовили вареники, различные пироги, в том числе и курник.

"Утро" делится рецептом курника с мясом, который также считается королем пирогов.

Ингредиенты:

Сливочное масло – 100 г
Сметана – 110 г
Мука – 2 стакана
Мясо – 500 г
Картофель – 2 шт.
Лук – 1 шт.
Яйца – 1 шт.
Сода – 0,5 ч. л.
Соль

Способ приготовления:

Сливочное масло, желательно домашнее, растопить и слегка остудить. Затем добавить в него сметану, яйцо, соль, соду и все ингредиенты тщательно взбить. Далее по рецепту нужно приготовить тесто. Для этого в полученную смесь просеять муку, перемешать и, накрыв пищевой пленкой, оставить на час.

В это время можно приготовить начинку для курника. Мелко нарезанные мясо, картофель и лук перемешать с перцем и солью. Две трети готового теста раскатать в лепешку толщиной 5 мм и выложить на застеленный пергаментом противень. Начинку распределить по площади теста, отступив от краев около 5 сантиметров.

Осталось раскатать меньшую половину теста и накрыть ею сверху начинку. Далее необходимо лишь соединить края двух частей будущего курника между собой и сделать ножом надрезы по центру, чтобы во время готовки выходил пар. Пирог смазать взбитым яйцом и отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут, делится рецептом "24 канал".

Аппетитный курник с мясом готов, можно подавать к столу.

Ранее "Утро" поделилось рецептом ажурных блинов на Масленицу.

Карина СИРАЗОВА

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