В старину было принято ходить в гости с угощениями, посудой для дома и семьи

Масленица – праздник, который ассоциируется с массовыми народными гуляниями и поеданием блинов. В России он будет длиться по трации целую неделю – с 24 февраля по 1 марта. Затем наступит Великий пост.

О том, что, в масленичную седьмицу лакомятся блинами, символизирующими солнце, и сжигают чучело не знают, пожалуй, единицы. А вот о других обычаях и традициях известно меньше.

Например, о подарках. Преподносить следует предметы для быта и дома. Отличный вариант – посуда: от недорогой хрустальной до серебряной.

Хорошим подарком станет бижутерия и готовые угощения, а еще шали, маски и карнавальные костюмы, перечисляет "Главред". При этом необязательно бежать за ними в магазин. Масленичный презент можно сделать своими руками.

Начнется Масленица в понедельник, 24 февраля, встречей, когда готовятся все атрибуты торжества. А закончится в первый день весны проводами, или Прощеным воскресеньем.

У наших предков была вся неделя расписана по дням. Так, во вторник устаивали смотрины и сватовство. В среду-лакомку теща угощала сытными блинами зятя, а четверг-разгул был одни из самых веселых дней недели, пишет 1RRE.

Далее следовала пятница, или тещины вечерки, когда она с подругами наведывалась в гости к мужу дочери. При этом старшее поколение этими вечерами делилось опытом.

А в субботу устраивались золовкины посиделки. Хозяйки принимали гостей со стороны супруга. Днем же ходили в кино, театр или рестораны.