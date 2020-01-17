Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Традиции и обычаи блинной недели: какие подарки дарят на Масленицу

Традиции и обычаи блинной недели: какие подарки дарят на Масленицу
Фото: pixabay.com
В старину было принято ходить в гости с угощениями, посудой для дома и семьи

Масленица – праздник, который ассоциируется с массовыми народными гуляниями и поеданием блинов. В России он будет длиться по трации целую неделю – с 24 февраля по 1 марта. Затем наступит Великий пост.

О том, что, в масленичную седьмицу лакомятся блинами, символизирующими солнце, и сжигают чучело не знают, пожалуй, единицы. А вот о других обычаях и традициях известно меньше. 

Например, о подарках. Преподносить следует предметы для быта и дома. Отличный вариант – посуда: от недорогой хрустальной до серебряной.

Хорошим подарком станет бижутерия и готовые угощения, а еще шали, маски и карнавальные костюмы, перечисляет "Главред". При этом необязательно бежать за ними в магазин. Масленичный презент можно сделать своими руками. 

Начнется Масленица в понедельник, 24 февраля, встречей, когда готовятся все атрибуты торжества. А закончится в первый день весны проводами, или Прощеным воскресеньем. 

У наших предков была вся неделя расписана по дням. Так, во вторник устаивали смотрины и сватовство. В среду-лакомку теща угощала сытными блинами зятя, а четверг-разгул был одни из самых веселых дней недели, пишет 1RRE. 

Далее следовала пятница, или тещины вечерки, когда она с подругами наведывалась в гости к мужу дочери. При этом старшее поколение этими вечерами делилось опытом.

А в субботу устраивались золовкины посиделки. Хозяйки принимали гостей со стороны супруга. Днем же ходили в кино, театр или рестораны. 

Ксения АНДРЕЕВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Смерть отменяется: Заворотнюк закатила вечеринку

Семья звезды сериала "Моя прекрасная няня" отметила радостное событие в больнице

"Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах

Артистка похвасталась загорелым телом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей