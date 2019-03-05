Масленица на носу: названа сумма затрат на блины

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Жителям Московской области понадобится 80 рублей на то,
чтобы испечь 20 блинчиков, а на покупку продуктов для них придется потратить
236 рублей.
Об этом пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня" со ссылкой на региональный Минпотребрынка.
По словам главы ведомства Владимира Посаженникова, себестоимость одного блина без начинки составляет четыре рубля. С начинкой из творога или сырковой массы – 11-16 рублей, а с мясом – до 19 рублей. Один блин с вареньем оценили примерно в 6-10 рублей, со сметанной начинкой – 8-9 рублей. Самым дорогим признали блин с икрой – 78 рублей.
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