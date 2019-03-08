Страшнее Нибиру: Земля разорвется на части после Масленицы

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Эксперты из международного космологического центра уфологии и конспирологии уверены, что 10 марта человечество погибнет. Ведь на Землю упадает огромное небесное тело, которое сейчас стремительно несется к нашей планете.
Более того, астероид, диаметр которого составляет несколько километров, буквально пылает от огня. На поверхности космического камня происходят страшные химические реакции, похожие на те, что свойственны Солнцу.
Врежется в Землю астероид, как передает портал VistaNews, утром – с 9 до 11 часов. Когда небесное тело войдет в нашу атмосферу, его химические реакции усилятся от соприкосновения с кислородом. Если удар не разорвет планету на куски, то как минимум пламя испепелит все живое на Земле.
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