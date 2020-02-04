Блюдо получится вкусным и очень сытным

Пирог с начинкой из риса и рыбы приготовить очень просто. Он подойдет и для семейного обеда, и для приема гостей. Специальная заливка и нежная начинка придает особый вкус этому блюду под названием "Чудо".

Ингредиенты для теста:

250 мл кефира

1 яйцо

1 ст. л. сахара

1 ч. л. соли

полчайной ложки соды

130 г муки

Начинка:

400 г горбуши

1 луковица

1 ст. л. растительного масла

пол чайной ложки соли

перец по вкусу

50 г вареного риса

Заливка:

1 яйцо

100 г майонеза

2 ст. л. масла

Пошаговый рецепт приготовления пирога

Горбушу нарезать пластинками, лук порезать мелкими кубиками. Обжарить лук на растительном масле, добавить нарезанную пластинками рыбу. Жарить начинку для пирога на среднем огне 5 минут, посолить и поперчить.

Приготовить тесто для пирога. Соединить в миске 1 яйцо, 250 мл кефира, соду, соль, сахар и муку. Все тщательно размешать. Подготовить заливку для пирога: взбить яйцо, добавив 100 г майонеза.

Выложить в смазанную растительным маслом форму тесто, слой риса и обжаренную с луком рыбу. Залить все майонезом с яйцом. Выпекать пирог около 40 минут при температуре +180°C, сообщает автор канала "Короткие рецепты" на "Яндекс Дзен".

Выложить пирог на блюдо, подать на стол. Ранее "Утро" поделилось быстрым рецептом вкусных пирожков на кефире.