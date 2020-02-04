"Чудо": рецепт заливного пирога с рыбой
Пирог с начинкой из риса и рыбы приготовить очень просто. Он подойдет и для семейного обеда, и для приема гостей. Специальная заливка и нежная начинка придает особый вкус этому блюду под названием "Чудо".
Ингредиенты для теста:
250 мл кефира
1 яйцо
1 ст. л. сахара
1 ч. л. соли
полчайной ложки соды
130 г муки
Начинка:
400 г горбуши
1 луковица
1 ст. л. растительного масла
пол чайной ложки соли
перец по вкусу
50 г вареного риса
Заливка:
1 яйцо
100 г майонеза
2 ст. л. масла
Пошаговый рецепт приготовления пирога
Горбушу нарезать пластинками, лук порезать мелкими кубиками. Обжарить лук на растительном масле, добавить нарезанную пластинками рыбу. Жарить начинку для пирога на среднем огне 5 минут, посолить и поперчить.
Приготовить тесто для пирога. Соединить в миске 1 яйцо, 250 мл кефира, соду, соль, сахар и муку. Все тщательно размешать. Подготовить заливку для пирога: взбить яйцо, добавив 100 г майонеза.
Выложить в смазанную растительным маслом форму тесто, слой риса и обжаренную с луком рыбу. Залить все майонезом с яйцом. Выпекать пирог около 40 минут при температуре +180°C, сообщает автор канала "Короткие рецепты" на "Яндекс Дзен".
Выложить пирог на блюдо, подать на стол. Ранее "Утро" поделилось быстрым рецептом вкусных пирожков на кефире.
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