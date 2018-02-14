В готовых блинчиках с творогом не нашли творога

"Росконтроль" проверил качество магазинных блинов

В России на этой неделе празднуют Масленицу. Но не у всех есть возможность печь блины дома. На помощь приходят производители готовой продукции: сегодня на прилавках широкий выбор самых разнообразных блинчиков, на любой вкус и кошелек. Некоммерческая организация "Росконтроль" решила проверить, насколько хороши эти изделия.

Для исследования были взяты готовые блины с творогом семи российских брендов: "Царское подворье", "С пылу с жару", "Морозко", "Мастерица", "Останкино", "Качественные продукты" и "Наша трапеза/Наша семья". На этикетках практически всех из них указано, что в качестве начинки использовался творог, и только на "Морозко" написано, что изделие "с творогом со сливочным маслом".

Оказалось, что часть производителей нагло обманывают потребителей. Так, в начинке "Мастерицы", "Царского подворья" и "Качественных продуктов" творогом даже не пахнет - сплошной растительный заменитель.

В остальных творог присутствует. Но вместе с ним – крахмал, которого не должно быть в натуральном молочном твороге, а также фосфаты и консерванты, которые определились лабораторным путем, но о которых не было сказано на этикетке.

При этом по внешнему виду всех исследованных образцов эксперты замечаний не сделали. Запах и вкус теста соответствует норме. По микробиологическим показателям тоже все хорошо – никаких кишечных палочек и прочей гадости. В общем, вывод один: есть готовые блинчики безопасно, но невкусно. Пеките лучше сами или напроситесь в гости к хорошей хозяйке.