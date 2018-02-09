Детей планируют кормить БАДами в детском саду и школе

Сенаторы предложили ввести в меню школ и детских садов функциональные продукты (БАДы), обогащенные витаминами и минералами

Сенаторы из комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Совета Федерации рекомендовали Роспотребнадзору составить новое меню, взяв за основу функциональную еду, у которой изменен биохимический состав. Аналитики отметили, что новое меню будет на 30% дороже прежнего, но зато дети получат больше витаминов и станут меньше болеть. Сенаторы также заявили, что рацион должен зависеть от физических параметров: возраста, пола, а также активности и медицинских показаний.

Замглавы комитета Совета Федерации Ирина Гехт рассказала: "Функциональные продукты могут улучшить рацион и стать профилактикой неинфекционных заболеваний (например, сердечно-сосудистых, хронических респираторных). Эта практика есть во всем мире. Подобные продукты детям необходимы, прежде всего, для укрепления и восстановления здоровья. На первых этапах предпочтение может отдаваться продуктам с витамином D".

На российском рынке обогащенные продукты представлены кисломолочными и хлебобулочными изделиями, зерновыми кашами и хлопьями, а также напитками и сладостями.

Однако многие критично отнеслись к подобной инициативе сенаторов. В российской практике заведено получать витамины и микроэлементы не из биохимически измененных продуктов, а из натурального сырья. Если следить за качеством пищи, которая поступает в детские сады и школы, а также за соотношением полезных веществ, то дополнительных искусственных добавок можно избежать. К тому же во многих детских учреждениях меню составляют заранее, учитывая сезонность продуктов, содержащиеся в них витамины, калории и минеральные вещества. В Москве, помимо прочего, в составлении меню участвуют педиатры и детские диетологи, благодаря их рекомендациям дети получают достаточное количество полезных веществ.

А в Ярославле, Новосибирске, Воронеже и многих других городах в прошлом году, к примеру, запустили пилотный проект "школьное молоко": на протяжении трех месяцев школьники получали по 200 мл молока для укрепления организма.

В Амурской области летом школьники сами выращивают овощи на грядках. Работа с землей вызывает неподдельный интерес у ребят, они с удовольствием работают в теплицах и на открытых пришкольных участках. К тому же в столовой школьников всегда есть свежие и натуральные овощи, богатые витаминами. Эту же инициативу предлагают ввести в Москве: на днях Мосгордума выступила с предложением создать огороды на приусадебных участках школ в районе Троицкого и Новомосковского административных округов.

В Европе и США же, наоборот, чаще используются биологически активные добавки к пище. До 60% американцев и 32% европейцев используют функциональные продукты. Однако назвать западных школьников самыми здоровыми в мире довольно сложно.