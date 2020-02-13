Воздушные блины на минералке: легкий рецепт на Масленицу
Масленичная неделя начнется совсем скоро – 24 февраля. По традиции на этот праздник едят блины с различной начинкой. Однако разнообразить блюдо можно иначе, например, приготовить его по новому рецепту.
Воздушные блины на минералке отличаются от привычного лакомства и по вкусу напоминают бисквит. "Утро" делится рецептом масленичного блюда.
Ингредиенты:
220 г пшеничной муки
2 яйца
40 г сухого молока или 2 ст. л. сливок
1 ст. л. сахара
2 ст. л. растительного масла
1 ч. л. лимонного сока
350 мл минеральной воды
Соль, сода
Пошаговый рецепт приготовления блинов на минералке:
1. В глубокую миску просеять муку, добавить к ней сахар, щепотку соли и молоко. Можно использовать сухое или взять жирные сливки.
2. Вбить яйца и все тщательно перемешать.
3. Секретный ингредиент этого рецепта – минеральная вода. Влить в тесто 1,5 стакана и размешивать до тех пор, пока оно не станет однородным.
4. Погасить соду лимонным соком и также добавить в тесто для блинов. Затем влить растительное масло и снова тщательно взбить до удаления комочков. Тесто должно получиться жидким.
5. Сковороду разогреть и выпекать блины на среднем огне, около 1 минуты с каждой стороны.
Традиционное блюдо на Масленицу готово. Выложить блины стопкой и подавать со сливочным маслом, вареньем или творогом.
Ранее "Утро" поделилось рецептом начинки для блинов на праздничную неделю.
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