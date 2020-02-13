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Воздушные блины на минералке: легкий рецепт на Масленицу

Воздушные блины на минералке: легкий рецепт на Масленицу
Фото: pixabay.com
Всего один ингредиент изменит вкус традиционного блюда

Масленичная неделя начнется совсем скоро – 24 февраля. По традиции на этот праздник едят блины с различной начинкой. Однако разнообразить блюдо можно иначе, например, приготовить его по новому рецепту.

Воздушные блины на минералке отличаются от привычного лакомства и по вкусу напоминают бисквит. "Утро" делится рецептом масленичного блюда.

Ингредиенты:

220 г пшеничной муки

2 яйца

40 г сухого молока или 2 ст. л. сливок

1 ст. л. сахара

2 ст. л. растительного масла

1 ч. л. лимонного сока

350 мл минеральной воды

Соль, сода

Пошаговый рецепт приготовления блинов на минералке:

1. В глубокую миску просеять муку, добавить к ней сахар, щепотку соли и молоко. Можно использовать сухое или взять жирные сливки.

2. Вбить яйца и все тщательно перемешать.

3. Секретный ингредиент этого рецепта – минеральная вода. Влить в тесто 1,5 стакана и размешивать до тех пор, пока оно не станет однородным.

4. Погасить соду лимонным соком и также добавить в тесто для блинов. Затем влить растительное масло и снова тщательно взбить до удаления комочков. Тесто должно получиться жидким.

5. Сковороду разогреть и выпекать блины на среднем огне, около 1 минуты с каждой стороны.

Традиционное блюдо на Масленицу готово. Выложить блины стопкой и подавать со сливочным маслом, вареньем или творогом.

Ранее "Утро" поделилось рецептом начинки для блинов на праздничную неделю.

Карина СИРАЗОВА

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