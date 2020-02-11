Для приготовления понадобится минимум продуктов, усилий и времени

Выпечка, как правило, требует опыта: чтобы тесто поднялось, а готовая сдоба не опустилась, нужно набить руку. Однако пышки на кефире сумеет приготовить к завтраку даже неопытная хозяйка.

Это не займет много времени. Такой рецепт – тот редкий случай, когда, затратив минимум усилий, продуктов и времени, на выходе получается максимум вкуса.

Ингредиенты для пышек:

350 г кефира

450 г муки

по 1 ч. л. соды и соли

растительное масло для жарки.

Процесс приготовления

Шаг 1:

В емкость с высокими стенками выливаем теплый кефир и добавляем туда соду и соль, которые сразу же вступают в реакцию. Все перемешиваем.

Шаг 2:

Небольшими порциями всыпаем в миску с кефиром муку и тщательно перемешиваем, чтобы разбить все комочки.

Шаг 3:

А вот с тестом нужно хорошенько поработать. Ведь от того, каким оно получится, зависит конечный результат. Соответственно, чем мягче и эластичнее тесто, тем нежнее будут пышки. Его следует проминать до тех пор, пока не перестанет липнуть к рукам.

Шаг 4:

Раскатываем тесто до 1,5 см в толщину и вырезаем из него квадраты, ромбы или круги, которые отправляем жариться на хорошо разогретую сковороду с почти кипящим растительным маслом. В нем пышки должны наполовину тонуть. Обжариваем тесто с двух сторон до золотистой корочки.

Шаг 5:

Пышки на завтрак готовы. Подавать их можно с вареньем, джемом, медом, сметаной. А еще они легко заменят любое хлебобулочное изделие на столе.

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