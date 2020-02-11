Воздушное наслаждение: рецепт пышек на кефире к завтраку
Выпечка, как правило, требует опыта: чтобы тесто поднялось, а готовая сдоба не опустилась, нужно набить руку. Однако пышки на кефире сумеет приготовить к завтраку даже неопытная хозяйка.
Это не займет много времени. Такой рецепт – тот редкий случай, когда, затратив минимум усилий, продуктов и времени, на выходе получается максимум вкуса.
Ингредиенты для пышек:
350 г кефира
450 г муки
по 1 ч. л. соды и соли
растительное масло для жарки.
Процесс приготовления
Шаг 1:
В емкость с высокими стенками выливаем теплый кефир и добавляем туда соду и соль, которые сразу же вступают в реакцию. Все перемешиваем.
Шаг 2:
Небольшими порциями всыпаем в миску с кефиром муку и тщательно перемешиваем, чтобы разбить все комочки.
Шаг 3:
А вот с тестом нужно хорошенько поработать. Ведь от того, каким оно получится, зависит конечный результат. Соответственно, чем мягче и эластичнее тесто, тем нежнее будут пышки. Его следует проминать до тех пор, пока не перестанет липнуть к рукам.
Шаг 4:
Раскатываем тесто до 1,5 см в толщину и вырезаем из него квадраты, ромбы или круги, которые отправляем жариться на хорошо разогретую сковороду с почти кипящим растительным маслом. В нем пышки должны наполовину тонуть. Обжариваем тесто с двух сторон до золотистой корочки.
Шаг 5:
Пышки на завтрак готовы. Подавать их можно с вареньем, джемом, медом, сметаной. А еще они легко заменят любое хлебобулочное изделие на столе.
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