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Воздушные пончики на кефире: рецепт ароматной выпечки к чаю

Воздушные пончики на кефире: рецепт ароматной выпечки к чаю
Фото: pixabay.com
На приготовление блюда уйдет не больше 15 минут

Приготовить аппетитную выпечку намного проще, чем кажется. Нежные пончики на кефире отлично подойдут к чаепитию, а тесто даже не придется замешивать руками.

Ингредиенты:

Кефир – 200 мл,
Яйцо – 1 шт.,
Сахар – 3 ст. л.,
Сода – 1 ч. л.,
Мука – 200-230 г,
Масло растительное – 400 мл,
Соль,
Ванилин.

Способ приготовления:

Рецепт жидкого теста для пончиков очень прост: куриное яйцо взбить вместе с сахаром, солью и ванилином. В смесь добавить кефир – важно, чтобы он был комнатной температуры. Подойдет кефир любой жирности. Снова перемешать и просеять муку с неполной чайной ложкой соды. Тесто должно получиться жидким, как для приготовления оладий.

В казан или глубокую сковороду налить растительное масло и разогреть его. Это можно сделать до приготовления теста, так как на него уйдут считанные минуты. Далее нужно зачерпнуть чайной ложкой тесто и опустить его в кипящее масло или выдавливать с помощью кондитерского мешка без насадки, делится рецептом автор Яндекс.Дзен-канала "Я готовлю..."

Обжарить все пончики в масле, чтобы они равномерно подрумянились. Аппетитный десерт готов. Перед подачей выпечку можно украсить сахарной пудрой.

Приятного аппетита!

Ранее "Утро" поделилось рецептом ароматных блинов на кефире.

Карина СИРАЗОВА

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