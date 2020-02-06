Воздушные пончики на кефире: рецепт ароматной выпечки к чаю
Приготовить аппетитную выпечку намного проще, чем кажется. Нежные пончики на кефире отлично подойдут к чаепитию, а тесто даже не придется замешивать руками.
Ингредиенты:
Кефир – 200 мл,
Яйцо – 1 шт.,
Сахар – 3 ст. л.,
Сода – 1 ч. л.,
Мука – 200-230 г,
Масло растительное – 400 мл,
Соль,
Ванилин.
Способ приготовления:
Рецепт жидкого теста для пончиков очень прост: куриное яйцо взбить вместе с сахаром, солью и ванилином. В смесь добавить кефир – важно, чтобы он был комнатной температуры. Подойдет кефир любой жирности. Снова перемешать и просеять муку с неполной чайной ложкой соды. Тесто должно получиться жидким, как для приготовления оладий.
В казан или глубокую сковороду налить растительное масло и разогреть его. Это можно сделать до приготовления теста, так как на него уйдут считанные минуты. Далее нужно зачерпнуть чайной ложкой тесто и опустить его в кипящее масло или выдавливать с помощью кондитерского мешка без насадки, делится рецептом автор Яндекс.Дзен-канала "Я готовлю..."
Обжарить все пончики в масле, чтобы они равномерно подрумянились. Аппетитный десерт готов. Перед подачей выпечку можно украсить сахарной пудрой.
Приятного аппетита!
Ранее "Утро" поделилось рецептом ароматных блинов на кефире.
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