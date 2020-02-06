Пошаговый рецепт блюда из курицы

Удивить домашних чем-то новеньким просто. Мясо по-румынски заменит котлеты и отбивные, а для приготовления потребуются только самые простые продукты. На гарнир к этому мясному блюду лучше всего подавать картофельное пюре с овощным салатом.

Ингредиенты

Куриная грудка – 2 шт.

Яйцо – 2 шт.

Томатная паста – 1 ч.л.

Твердый сыр – 50 гр.

Мука – 3 ст.л.

Соль, перец, специи

Зелень

Этапы приготовления

Для начала куски курицы нужно хорошо промыть и разрезать вдоль на несколько частей. Затем филе следует немного посолить с обеих сторон и добавить любимые специи.

В отдельной емкости необходимо смешать яйца, соль и специи, немного взбить, а затем добавить томатную пасту и порезанную зелень. Затем в смесь добавляем сыр (его нужно потереть на самой мелкой терке) и половину муки.

Теперь куриное филе обваливаем в муке, а затем опускаем в кляр с двух сторон. После кусок нужно обжарить на сковороде с небольшим количеством растительного масла. Мясо по-румынски готово.

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