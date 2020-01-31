Гости ни за что не догадаются, как вы их приготовили

Если пирожков хочется, а вот возиться с тестом – не очень, этот пошаговый рецепт станет настоящим спасением. Сочную начинку и мяса с картошкой можно завернуть в тонкий лаваш. Обжаренный в масле, он становится похожим на слоеное тесто.

Ингредиенты для приготовления пирожков из лаваша:

2 листа лаваша

килограмм картошки

300 граммов любого фарша

одна луковица

50 граммов сливочного масла

Зелень

Для кляра понадобится:

250 мл молока

два яйца

140 граммов муки

три столовые ложки крахмала

чайная ложка разрыхлителя

половина чайной ложки соли

Пошаговый рецепт:

1. Картошку отвариваем в подсоленной воде и разминаем в пюре, добавляем туда кусочек сливочного масла.

2. Режем лук кубиками, обжариваем на сковородке до полуготовности, затем добавляем фарш. Ждем, пока сок испарится, затем подливаем воды и повторяем. Приправляем специями и зеленью.

3. Пюре смешиваем с фаршем.

4. Для кляра в миску наливаем молоко, туда же два яйца и соль. Взбиваем. Муку, крахмал и разрыхлитель перемешиваем и высыпаем в молоко. Тесто по консистенции должно быть немного гуще блинного.

5. Каждый лист лаваша режем на две части. На него кладем начинку, сворачиваем рулет поплотнее, режем на кусочки толщиной около двух сантиметров.

6. Разогреваем сковородку с растительным маслом и обжариваем пирожки, предварительно обмакнув их в кляр, с двух сторон, делится автор канала "Готовим с Калниной Натальей" в "Яндекс.Дзен".

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