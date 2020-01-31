Сочные пирожки из лаваша: рецепт с секретом
Если пирожков хочется, а вот возиться с тестом – не очень, этот пошаговый рецепт станет настоящим спасением. Сочную начинку и мяса с картошкой можно завернуть в тонкий лаваш. Обжаренный в масле, он становится похожим на слоеное тесто.
Ингредиенты для приготовления пирожков из лаваша:
2 листа лаваша
килограмм картошки
300 граммов любого фарша
одна луковица
50 граммов сливочного масла
Зелень
Для кляра понадобится:
250 мл молока
два яйца
140 граммов муки
три столовые ложки крахмала
чайная ложка разрыхлителя
половина чайной ложки соли
Пошаговый рецепт:
1. Картошку отвариваем в подсоленной воде и разминаем в пюре, добавляем туда кусочек сливочного масла.
2. Режем лук кубиками, обжариваем на сковородке до полуготовности, затем добавляем фарш. Ждем, пока сок испарится, затем подливаем воды и повторяем. Приправляем специями и зеленью.
3. Пюре смешиваем с фаршем.
4. Для кляра в миску наливаем молоко, туда же два яйца и соль. Взбиваем. Муку, крахмал и разрыхлитель перемешиваем и высыпаем в молоко. Тесто по консистенции должно быть немного гуще блинного.
5. Каждый лист лаваша режем на две части. На него кладем начинку, сворачиваем рулет поплотнее, режем на кусочки толщиной около двух сантиметров.
6. Разогреваем сковородку с растительным маслом и обжариваем пирожки, предварительно обмакнув их в кляр, с двух сторон, делится автор канала "Готовим с Калниной Натальей" в "Яндекс.Дзен".
Ранее "Утро" публиковало рецепт мясного салата "Аленушка".
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