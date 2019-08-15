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Развеян популярный миф о похудении

Придется попотеть: найден способ избавиться от жира на животе
Фото: www.globallookpress.com
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Эксперты не обещают легких путей, но комплексный подход сотворит чудеса

Жировые отложения в области талии портят настроение не только прекрасным дамам, но и представителям сильного пола.

Возможно ли целенаправленно избавиться от жира на животе или любой другой части тела, занимаясь в спортзале? К сожалению, эксперты дают неутешительный ответ – похудеть можно, лишь соединив упражнения и правильное питание.

Организм должен испытывать дефицит калорий, только тогда упражнения принесут результат, рассказала британскому таблоиду Metro персональный тренер Ханна Левин. 

Она добавила, что слишком резкое похудение может пагубно отразиться на здоровье. Лучше всего терять по 450 – 900 г в неделю, тогда с большей вероятностью достигнутый результат закрепится.

Эксперты напоминают, что жир на животе чаще всего образуется, если человек злоупотребляет очищенными углеводами, поэтому стоит исключить из меню сладости, выпечку и белый рис, чтобы быстрее обрести фигуру своей мечты.


Валентина МАЙОРОВА
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