Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Неожиданный факт: повышенное давление снижает умственные способности

Неожиданный факт: повышенное давление снижает умственные способности
Фото: www.globallookpress.com
Эксперты установили связь между гипертонией и работой мозга

Американские ученые выяснили, что контроль повышенного давления у пожилых людей помогает сохранить здоровье мозга и является профилактикой нейродегенеративных заболеваний.

Предположение специалистов было подтверждено исследованием с участием более 400 человек старше 50-ти лет. Их систолическое давление было 130-180 мм р. с. Для снижения давления им была назначена терапия, пишет JAMA. 

Также участникам провели МРТ мозга в начале исследования и в конце. Мозг всех испытуемых уменьшился, а на белом веществе были замечены повреждения. Но мозг тех, кто снижал повышенное давление, сохранился лучше.

"ФедералПресс" пишет, что интенсивная терапия по поддержанию давления ниже 120 мм. р. с. благоприятно сказывается на здоровье мозга, уменьшает риск развития нейродегенеративных заболеваний, в том числе деменции. 

Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

На Украине арестовали Захарченко

Экс-главу украинского МВД подозревают в отмывании миллионов долларов

Американцы возьмут под контроль бои в Донбассе

США мечтают превратить "нормандскую четверку" в "пятерку"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей