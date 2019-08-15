Неожиданный факт: повышенное давление снижает умственные способности

Эксперты установили связь между гипертонией и работой мозга

Американские ученые выяснили, что контроль повышенного давления у пожилых людей помогает сохранить здоровье мозга и является профилактикой нейродегенеративных заболеваний.

Предположение специалистов было подтверждено исследованием с участием более 400 человек старше 50-ти лет. Их систолическое давление было 130-180 мм р. с. Для снижения давления им была назначена терапия, пишет JAMA.

Также участникам провели МРТ мозга в начале исследования и в конце. Мозг всех испытуемых уменьшился, а на белом веществе были замечены повреждения. Но мозг тех, кто снижал повышенное давление, сохранился лучше.

"ФедералПресс" пишет, что интенсивная терапия по поддержанию давления ниже 120 мм. р. с. благоприятно сказывается на здоровье мозга, уменьшает риск развития нейродегенеративных заболеваний, в том числе деменции.