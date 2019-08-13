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Забудьте о лекарствах и специальном рационе: понизить давление помогут несколько упражнений

Забудьте о лекарствах и специальном рационе: понизить давление помогут несколько упражнений
Фото: www.globallookpress.com
Найден новый метод борьбы с гипертонией

Медики нашли еще один эффективный способ снизить повышенное давление без использования лекарств. Он был найден после проведения исследования с участием около 70-ти добровольцев, 35 из них были женщинами.

Все участники эксперимента питались одинаково, также у них регулярно измерялось артериальное давление и уровень адреналина.

Выяснилось, что те, кто делали утреннюю зарядку, имели более низкое давление, чем те, кто избегали физических нагрузок. Женщинам снизить повышенное давление помогло также совмещение утренней зарядки и получасовой прогулки днем, - пишет Express.co.

Получив результаты, медики пришли к выводу, что эффект от физических упражнений сопоставим с применением лекарств, снижающих давление. 

Ранее "Утро" рассказало об опасности корвалола. 

Дарья ПЕТРОВА
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