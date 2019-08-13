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Найден новый способ диагностики рака

Найден новый способ диагностики рака
Фото: www.globallookpress.com
Узнать о болезни можно с помощью анализа ДНК

Исследователям удалось обнаружить редкую наследственную мутацию гена, которая приводит к развитию онкологических заболеваний.

Обнаружить мутацию удалось с помощью наблюдения за одной из семей: пятеро ее членов страдали от рака поджелудочной железы, а еще трое – другими типами рака. Изучение ДНК позволило найти мутированный ген RABL3 у тех, кто уже узнает о болезни и тех, кому диагноз пока не поставлен.

Ученые предположили, что мутация вызывает предрасположенность к раку поджелудочной железы, и проверили свою гипотезу на популяции рыб данио. Исследование подтвердило, что мутация в гене RABL существенно повышает рост раковых клеток

Как сообщает Medical Xpress, мутация носит исключительно врожденный характер, а процессе жизни может модифицироваться – это приводит к более быстрому развитию рака.

Мутация гена RABL3 встречается редко, но врачи советует проходить всем скрининг всем пациентов, в семье у которых были диагностированы онкологические заболевания.

Дарья ПЕТРОВА
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