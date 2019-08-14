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От всех болезней: найден продукт для вечной молодости

От всех болезней: найден продукт для вечной молодости
Фото: pixabay.com
Традиционная восточная пряность - настоящий кладезь полезных веществ

Японские ученые пришли к выводу, что куркума помогает сохранить здоровье мозга и уменьшает вероятность развития деменции.

Как отмечает "Российская газета", в Стране восходящего солнца самая высокая продолжительность жизни в мире, однако японские долгожители часто страдают от старческого слабоумия. При этом в Индии деменция встречается гораздо реже, чем в других уголках планеты. Именно поэтому японские медики обратились к опыту своих индийских коллег и обнаружили полезные свойства куркумы, сообщает "Вечерняя Москва".

Эту пряность изучили и американские гериатры из университета Лос-Анджелеса. Исследователи предположили, что куркумин, содержащийся в специи, улучшает память и когнитивные функции. Исследования показали, что куркумин имеет противовоспалительные и антиоксидантные свойства, что благоприятно влияет на состояние сосудов головного мозга и, таким образом, предотвращает деменцию.

Эксперимент показал, что те, кто принимали куркумин в течение полутора лет, примерно на треть улучшили показатели памяти и внимания. А сами испытуемые отметили, что у них нормализовалось настроение. 

Валентина МАЙОРОВА
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