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Особо опасен: недосып подрывает здоровье

Всем спать: найдена новая опасность недосыпа
Фото: www.globallookpress.com
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Плохой сон - настоящий бич развитых стран

Британские ученые пришли к выводу, что недостаток ночного сна вызывает болезни сердца и провоцирует ожирение.

Недавнее исследование показало, что 44% британцев спят не более шести часов в день, и лишь 17% проводят во сне необходимые 8 часов. Между тем профессор Пол Гринграс предупреждает, что недостаток сна грозит ишемической болезнью сердца, повышением уровнем холестерина и гипертонией, сообщает The Sun.

Ученые бьют тревогу – отсутствие полноценного ночного отдыха повышает риск развития инфаркта и инсульта на 60%. Кроме того, у тех, кто мало спит, повышается уровень цитокинов – протеинов, вызывающих воспаления в организме, а это, в свою очередь, наносит удар по иммунной системе в целом.

Гринграс подчеркивает, что ДНК человека изменяется под воздействием внешних факторов и зависит от того, какие вредные привычки есть у человека, его образа питания и количества и качества сна. Даже одна бессонная ночь влияет на здоровье: организм теряет мышечную массу и наращивает жир. Кроме того, плохой сон ухудшает долговременную память.

Профессор напомнил, что профессиональные спортсмены не только много тренируются, но и строго следят за соблюдением правильного режима сна. Этот факт следует взять на вооружение всем, кто следит за своим здоровьем, считает эксперт.

Валентина МАЙОРОВА
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