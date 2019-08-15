"Древнее лекарство" для потенции выдумали шарлатаны

Предприимчивые китайцы зарабатывают на "натуральной виагре"

Лишайник ксантопармелия, более известный как "тротуарный секс-лишайник" – в последние годы стал одним из самых популярных природных средств для повышения потенции, потеснив такую экзотику, как порошок из пенисов тигров и китов, сушеных морских коньков и чешуек ящера панголина.

В Китае растение выдают за древнее лекарство, и продажи его растут невиданными темпами. Однако ученые предупреждают: толку от употребления этого растения не будет. Мужчины, решившиеся повысить потенцию с помощью вытяжки из ксантопармелии, просто нагрузят свой организм лишней дозой свинца, кадмия и других тяжелых металлов, в избытке содержащихся в асфальте.

Само название "тротуарный секс-лишайник" придумала новозеландский ботаник Эллисон Найт из Университета Отаго. Шутка Найт стала популярнее официального названия лишайника и обернулась миллонными продажами на Alibaba, сообщает портал Newsroom.

Сама Найт, проанализировав то, что продается в Сети под видом лишайника, утверждает, что "чудо-лекарство" на 80% состоит из виагры и лишь на 20% из простой травы.





