Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

От проблем с потенцией после 50 лет спасет популярный продукт на завтрак

От проблем с потенцией после 50 лет спасет популярный продукт на завтрак
Фото: Josef Horazny, Martin Sterba/CTK/www.globallookpress.com
продолжениеЛечебная гимнастика: упражнения от боли в суставах для пожилых
Простое средство укрепит сосуды и повысит выносливость

Проблемы с потенцией появляются у мужчин не только с возрастом, но и из-за нездорового образа жизни. Недосып, стресс и плохое питание негативно влияют на эрекцию. Чтобы избавиться от деликатной проблемы, мужчины зачастую прибегают к народным средствам, в некоторых случаях успешно помогающим бороться с импотенцией. К таким продуктам относят перепелиные яйца.

Они, по словам экспертов, имеют ряд преимуществ перед куриными благодаря содержащимся в них витаминах А, В1 и В2, пишет НТВ. Кроме того, в перепилиный яйцах много фосфора, железа и калия.

Чтобы улучшить потенцию, продукт лучше употреблять ежедневно. Он повышает эластичность тканей, укрепляет сосуды и благоприятно влияет на работу предстательной железы, сообщает ManSovets. Компоненты, содержащиеся в перепелиных яйцах, также повышают выносливость мужчины и улучшают качество сперматозоидов.

Однако специалисты предупреждают: несмотря на распространенное мнение о том, что при употреблении перепелиных яиц невозможно заразиться сальмонеллезом, продукт все же лучше не употреблять в сыром виде. Бактерии погибают только при температуре +60°С.

Также врачи напоминают, что при серьезных проблемах с потенцией необходимо обратиться к специалисту. Народные средства могут оказаться бесполезными и даже опасными.

Ранее "Утро" поделилось старинным рецептом для укрепления мужской силы.

Фоторепортаж
Найдены лучшие продукты для повышения потенции
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Отдых по цене перелета: туры в Таиланд подешевели

Эпидемия коронавируса сыграла на руку туристам

Доллар по сто рублей: озвучены два сценария для экономики России

Удары сыплются на отечественную валюту со всех сторон

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей