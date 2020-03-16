Простое средство укрепит сосуды и повысит выносливость

Проблемы с потенцией появляются у мужчин не только с возрастом, но и из-за нездорового образа жизни. Недосып, стресс и плохое питание негативно влияют на эрекцию. Чтобы избавиться от деликатной проблемы, мужчины зачастую прибегают к народным средствам, в некоторых случаях успешно помогающим бороться с импотенцией. К таким продуктам относят перепелиные яйца.

Они, по словам экспертов, имеют ряд преимуществ перед куриными благодаря содержащимся в них витаминах А, В1 и В2, пишет НТВ. Кроме того, в перепилиный яйцах много фосфора, железа и калия.

Чтобы улучшить потенцию, продукт лучше употреблять ежедневно. Он повышает эластичность тканей, укрепляет сосуды и благоприятно влияет на работу предстательной железы, сообщает ManSovets. Компоненты, содержащиеся в перепелиных яйцах, также повышают выносливость мужчины и улучшают качество сперматозоидов.

Однако специалисты предупреждают: несмотря на распространенное мнение о том, что при употреблении перепелиных яиц невозможно заразиться сальмонеллезом, продукт все же лучше не употреблять в сыром виде. Бактерии погибают только при температуре +60°С.

Также врачи напоминают, что при серьезных проблемах с потенцией необходимо обратиться к специалисту. Народные средства могут оказаться бесполезными и даже опасными.

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