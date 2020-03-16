Лечебная гимнастика: упражнения от боли в суставах для пожилых
После 50 лет тазобедренный сустав становится особенно уязвимым. А ведь именно он отвечает за подвижность нашего тела. Несколько простых упражнений помогут избавиться от боли, укрепить мышцы и предотвратить разрушение суставов.
1. Для выполнения этого упражнения нужно лечь на спину, вытянув руки вдоль туловища. Затем медленно поднять прямую ногу вверх, задержать на 5 секунд и так же плавно опустить. Это упражнение также можно выполнять и лежа на животе. Оно укрепляет мышцы, не травмируя суставы, и улучшает кровообращение.
2. Далее – активный отдых. Ложимся на спину, ноги должны быть на ширине плеч. Теперь плавно сводим и разводим стопы в разные стороны. Выполнять такое движение можно от 1 до 20 минут.
3. Третье упражнение выполняем на боку. Одну руку кладем под голову, второй упираемся в пол в районе живота. Опорную ногу сгибаем в колене, а другую медленно поднимаем вверх – она должна быть прямой. Затем так же, как и в первом упражнении, опускаем. После переворачиваемся на другой бок и проделываем то же самое.
Несколько минут такой активности в день значительно улучшат здоровье и избавят от проблем с суставами. Однако важно прекратить выполнение упражнений, если возникнет боль или неприятные ощущения, предупреждают специалисты. Также, перед тем как приступить к лечебной гимнастике, лучше проконсультироваться с врачом.
Ранее "Утро писало, какие упражнения нужно делать людям после 60 лет.
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