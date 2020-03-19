Секрет стройности держится на нескольких принципах

С возрастом обмен веществ замедляется. Чтобы сохранить форму, например, после 50 лет требуется чуть больше усилий, чем в молодости. Однако, если соблюдать элементарные правила, то можно иметь идеальную фигуру в любом возрасте.

Секрет стройности прост, как дважды два. Необходимо питаться простыми продуктами, советует Алексей Гордовский в "Яндекс.Дзен". Обязательно в рационе должны присутствовать яйца, куриное мясо, рыба, каши, творог и овощи.

Не стоит забывать о кисломолочке, напоминает автор канала. Иногда, отмечает он, разрешается отступать от правил и баловать себя шашлыком, шоколадом и фруктами. Однако однообразное меню без физических нагрузок не даст желаемого результата.

По мнению Гордовского, нужно тренироваться и правильно питаться. А обмен веществ, уверен он, можно разогнать пятью продуктами. В данный список входит яичный белок, белое мясо, вода, зеленый чай и молочка.

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