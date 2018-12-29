Диеты долой: назван способ похудеть без голодания

Легко сбросить лишний вес помогут методы китайской медицины

Россиянки часто обращаются к специалистам из Китая с просьбами раскрыть многовековую тайну их страны и помочь избавиться от пары ненужных килограммов. Однако медики уверяют, что секрета нет, самое важное – регулярно питаться, но удовлетворять свои потребности в пище только на 50-70%.

По словам главного врача одной из клиник китайской медицины в Пекине Лю Цзиньюаня, селезенка будет работать вне зависимости от того, сколько человек съел. При таком небольшом ограничении продукты превратятся в источник энергии, а не жир.

Тем не менее необходимо как можно больше двигаться, чтобы похудеть. Без физической активности сбросить лишние килограммы не получится. Впрочем, помочь процессу можно, например, ускорить обмен веществ позволит иглоукалывание.

Эксперт также предупреждает, что в погоне за красотой не стоит принимать никакие добавки для похудения. Они лишь нарушают функции кишечника.

"Я советую никогда не пробовать эти добавки, это не только не помогает похудеть, но и наносит вред здоровью. В нашей клинике мы принимали пациентов, которые отказывались от еды, у которых не было аппетита, они не могли есть, – таких женщин очень много", – заявил Цзиньюань агентству РИА Новости.

О том, что уменьшение порций еды позволит избавиться от нежеланных сантиметров на талии, говорят и специалисты из Университета Беркли в Калифорнии. Их коллеги же считают, что главное – свести к минимуму лишь сахар и очищенные злаки.