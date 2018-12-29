Месяц без алкоголя приводит к неожиданным последствиям

Отказ от употребления спиртного на такой небольшой срок переворачивает жизнь

Ученые Университета Сассекса выяснили, что люди, которые не пьют алкогольные напитки в течение всего 30 дней, заметно улучшают не только свое физическое здоровье, но также и эмоциональное состояние. Подобное ограничение повышает тонус организма и улучшает сон.

Исследователи провели конкурс под названием "Сухой январь". В акции участвовали 800 британцев, которые на месяц отказались от спиртного. После эксперимента специалисты в течение оставшегося года изучали самочувствие добровольцев, изменения их веса и пищевых привычек.

В результате флешмоба у его участников заметно улучшилось состояние кожи. Британцы также переосмыслили свое отношение к алкоголю, они стали лучше себя контролировать во время застолий, а также спать и концентрироваться на различных вещах. К тому же, как говорится в исследовании, опубликованном на сайте EurekAlert, многие похудели. Отказ от спиртного позволил 88% добровольцев прилично сэкономить.

Более того, месячное воздержание от алкоголя способствовало тому, что британцы стали меньше пить. В среднем количество дней, когда участники флешмоба употребляли спиртное, сократилось с 4,3 до 3,3 в неделю. При этом объем жидкости уменьшился с 8,6 до 7,1 условного "стакана".

К слову, недавно американские ученые обнаружили, что умеренное употребление алкогольных напитков продлевает жизнь.