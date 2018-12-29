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Раскрыта неочевидная причина ожирения

Фото: www.globallookpress.com
Неправильная выработка важного гормона приводит к стремительному набору веса

Ученые из Института исследования метаболизма имени Макса Планка решили узнать, чем объясняется тяга к обжорству. Оказалось, что на это влияют изменения в выбросе дофамина. В результате этих метаморфоз люди быстро поправляются.

Специалисты провели эксперимент, во время которого шести добровольцам давали сладкий молочный коктейль, а еще шести – безвкусную смесь. После этого исследователи проводили участникам магнитно-резонансную и позитронно-эмиссионную томографии.

Выяснилось, что первая группа людей пила напиток с удовольствием, но они не насыщались. Те, кому досталась безвкусная смесь, ограничивались парой порций.

Известно, что дофамин – гормон, отвечающий за чувство удовлетворения, – вырабатывается дважды. Сначала при пережевывании, потом – когда еда оказывается в желудке. Эксперимент ученых показал, что у добровольцев, которые употребляли вкусный продукт, первый выброс гормона подавлял второй. Таким образом, увеличивалось время между этими фазами.

Это, согласно исследованию, опубликованному на сайте EurekAlert!, и притупляло чувство насыщения. Поэтапный выброс дофамина провоцирует переедание, а также ожирение. Чтобы избежать такой проблемы, стоит ограничивать порции вкусной пищи. 

Полина ИВАНОВА
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