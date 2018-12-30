Причина напасти порой скрывается в самой обычной еде

Для многих мужчин, не говоря уже о женщинах, потеря волос воспринимается как тяжелый моральный удар, особенно когда лысина появляется задолго до старости. Причем не всегда с уверенностью можно понять, почему это происходит. Исследователи этой проблемы считают, что виноват может быть наш рацион.

Ученые отмечают, что в списке отъявленных "убийц" наших волос первое место занимает молоко. Напиток, который принято считать одним из самых полезных для здоровья, в пастеризованном виде способствует усиленному выделению кожного сала, что и приводит к плачевному результату.

На втором месте расположилась рыба – тунец, морской окунь, скумбрия и рыба-меч. При жизни они накапливают в себе большое количество ртути, из-за которой начинается облысение.

Наконец, третьим опасным фактором ученые называют "быстрые" углеводы. Еда с высоким гликемическим индексом, например, готовые завтраки или белый хлеб, также могут вызвать выпадание волос, пишут "Дни24".



