Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Популярные продукты ведут к облысению

Фото: globallookpress.com
Причина напасти порой скрывается в самой обычной еде

Для многих мужчин, не говоря уже о женщинах, потеря волос воспринимается как тяжелый моральный удар, особенно когда лысина появляется задолго до старости. Причем не всегда с уверенностью можно понять, почему это происходит. Исследователи этой проблемы считают, что виноват может быть наш рацион.

Ученые отмечают, что в списке отъявленных "убийц" наших волос первое место занимает молоко. Напиток, который принято считать одним из самых полезных для здоровья, в пастеризованном виде способствует усиленному выделению кожного сала, что и приводит к плачевному результату.

На втором месте расположилась рыба – тунец, морской окунь, скумбрия и рыба-меч. При жизни они накапливают в себе большое количество ртути, из-за которой начинается облысение.

Наконец, третьим опасным фактором ученые называют "быстрые" углеводы. Еда с высоким гликемическим индексом, например, готовые завтраки или белый хлеб, также могут вызвать выпадание волос, пишут "Дни24".


Артем ВЕСЕЛЫЙ
новости партнеров
Загрузка...

Трамп раскрыл военные преступления американцев в Сирии

Пентагон не успеет уничтожить улики

Украинским товарам закрыли путь в Россию

Москва приняла контрмеры в ответ на санкции Киева

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей