Целебный эффект от спиртных напитков проявляется только среди сердечников

Люди с сердечной недостаточностью, которые употребляют алкогольные напитки в умеренном количестве, продлевают свою жизнь на год. К такому выводу пришли ученые университета Вашингтона в Сент-Луисе, сравнив показатели смертности с алкоголиками и абсолютными трезвенниками.

Специалисты продолжают спорить о влиянии алкоголя на организм человека. Многие исследования доказывают, что он приводит к раку ряда органов, например, пиво вызывает рост злокачественных клеток в кишечнике. Другие работы говорят о том, что спиртные напитки в небольших дозах полезны тем, у кого нет зависимости.

Американские ученые провели исследование, которое доказывает вторую теорию. Они следили за жизнью 6 тыс пожилых соотечественников в течение 24 лет. За это время у 400 американцев появилась сердечная недостаточность. Этих людей ученые разделили на три группы: на тех, кто пил редко – не более 7 порций спиртного в неделю, на трезвенников и алкоголиков.

Вторая и третья группы проживали в среднем 2600-2700 дней после того, как у них обнаружили проблемы с сердцем. Те же, кто умеренно употреблял алкоголь, умирали спустя 3100 дней, то есть они жили на год-полтора дольше сограждан.

Ученые в своей статье, опубликованной в журнале JAMA Network Open, отметили, что подобную взаимосвязь можно объяснить тем, что первая группа добровольцев чаще занималась спортом или просто получала физическую нагрузку, например, больше ходила.

Впрочем, не исключено, что их жизнь продлило то, что пиво и вино расширяли сосуды, из-за чего у людей снижалось давление. К тому же спирт препятствовал возникновению холестериновых бляшек.