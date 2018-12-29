Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Найдена спасающая от рака еда

Фото: pixabay.com
Для укрепления здоровья подойдет специальная диета

Острый перец чили поможет справиться с опасными онкологическими опухолями.

Американские ученые установили, что содержащийся в перчиках капсаицин замедляет рост и разрушает раковые клетки, сообщает портал Medic Forum. Этот факт был экспериментально подтвержден опытами на мышах, больных раком простаты

По теме

Кроме того, острая пища увеличивает продолжительность жизни в целом. Эксперты считают, что если есть острые продукты хотя бы раз в день 6-7 дней в неделю, то можно снизить уровень смертности на 14%.

Богатая острыми продуктами еда ускоряет метаболизм. Такие специи, как тмин, корица, куркума или перец чили, увеличивают скорость обмена веществ и уменьшают аппетит. Более того, куркума даже замедляет рост жировой ткани – правда, только у грызунов. 

Такие специи, как тмин и куркума, обладают антиоксидантным и противомикробным действием, они убивают вредные бактерии и укрепляют здоровье, подчеркивают специалисты.

Согласно Аюрведе, куркума также обладает противовоспалительными свойствами. Помощниками этой пряности в борьбе с воспалениями в организме станут также чеснок и имбирь – они даже могут помочь при аутоиммунных расстройствах, артритах и головной боли. 

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Россия и Британия пошли навстречу друг другу после отравления Скрипалей

Отношения двух стран сдвинулись с мертвой точки

Трампу объявят импичмент

Судьба американского президента висит на волоске

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей