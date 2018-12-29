Найдена спасающая от рака еда

Для укрепления здоровья подойдет специальная диета

Острый перец чили поможет справиться с опасными онкологическими опухолями.

Американские ученые установили, что содержащийся в перчиках капсаицин замедляет рост и разрушает раковые клетки, сообщает портал Medic Forum. Этот факт был экспериментально подтвержден опытами на мышах, больных раком простаты

Кроме того, острая пища увеличивает продолжительность жизни в целом. Эксперты считают, что если есть острые продукты хотя бы раз в день 6-7 дней в неделю, то можно снизить уровень смертности на 14%.

Богатая острыми продуктами еда ускоряет метаболизм. Такие специи, как тмин, корица, куркума или перец чили, увеличивают скорость обмена веществ и уменьшают аппетит. Более того, куркума даже замедляет рост жировой ткани – правда, только у грызунов.

Такие специи, как тмин и куркума, обладают антиоксидантным и противомикробным действием, они убивают вредные бактерии и укрепляют здоровье, подчеркивают специалисты.

Согласно Аюрведе, куркума также обладает противовоспалительными свойствами. Помощниками этой пряности в борьбе с воспалениями в организме станут также чеснок и имбирь – они даже могут помочь при аутоиммунных расстройствах, артритах и головной боли.

