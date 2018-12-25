От рака умрут миллионы: появился страшный прогноз

Ежегодно опасными недугами заболевают все больше и больше людей

К 2030 г. в мире онкологические заболевания диагностируют у 21 миллиона человек, при этом для 13,5 миллионов человек болезнь закончится смертью.

Об этом, ссылаясь на данные Всемирной организации здравоохранения, заявил директор Национального исследовательского центра онкологии имени Блохина Иван Стилиди. Он добавил, что в 2015 г. заболело 14 миллионов человек, умерли 8,2 миллиона.

По словам Стилиди ежегодно от рака легких в мире умирают около 1,5 миллионов человек, от рака печени – миллион пациентов, такое же число больных уходит в мир иной от рака толстой и прямой кишки, полмиллиона становятся жертвами рака молочной железы, сообщает РИА "Новости".

