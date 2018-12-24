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Новое суперлекарство избавит детей от рака

Фото: www.globallookpress.com
На разработку медикамента ушли десятилетия

Медики близки к создания нового препарата, который будет эффективно бороться с детской лейкемией.

По словам одного из авторов исследования – доктора Али Шилатифарда (Ali Shilatifard), на его выход в производство уйдет от 5 до 10 лет. 

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Следует отметить, что исследования, которые привели к появлению нового "чудо-препарата", продлились четверть века – в течение 25 лет в лаборатории доктора Шилатифарда проводились эксперименты по борьбе с острой формой лейкемии, при которой выживаемость маленьких пациентов равна всего лишь 30%.

С помощью нового лекарства медики Northwestern Medicine надеются довести уровень выздоровевших детей до 85%.

Принцип действия препарата основан на блокировании протеина MLL, ответственного за опасные формы рака крови. Эксперименты на лабораторных животных показали многообещающие результаты, на очереди – клинические испытания на людях.

Валентина МАЙОРОВА
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