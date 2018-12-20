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Кто бы мог подумать: найдено необычное средство от рака

Фото: www.globallookpress.com
Спасение от смертельной болезни обнаружили в простейшем медикаменте

Британские ученые сделали удивительное открытие, которое может помочь людям, страдающим от агрессивной формы онкологии. Специалисты выяснили, что бороться с недугом можно с помощью глазных капель.

Правда, речь идет не о самих каплях, а об одном компоненте, который в них содержится. Причем эти капли пока даже не появились в открытом доступе: разработчики продолжают их тестирование. Внимание ученых к себе привлекло соединение под названием SPHINX31, способное стимулировать ген MLL, отвечающий за борьбу с развитием острого миелоидного лейкоза (ОМЛ). Этот вид рака относится к особо опасным видам онкологии и не поддается лечению.

При ОМЛ у больного происходят фатальные изменения в костном мозге – раковые клетки заменяют собой здоровые эритроциты, тромбоциты и лейкоциты. Это приводит к тому, что организм практически утрачивает способность противостоять инфекциям.

Оказалось, что SPHINX31 способен предотвращать злокачественные изменения в нужном гене. Эксперимент на грызунах показал, что соединение останавливает развитие лейкоза без каких-либо осложнений и побочных эффектов, говорится в статье на портале Sanger.

Исследователи уверены, что находка открывает большие возможности в борьбе с агрессивной формой рака. По словам одного из ведущих авторов работы Константиноса Целеписа, в перспективе сделанное открытие можно будет использовать в лечении других смертельных болезней.

"Наше исследование описывает новый механизм, необходимый для выживания лейкозных клеток, и подчеркивает терапевтический потенциал ингибирования SRPK1 при агрессивном типе ОМЛ. Ориентация на этот механизм может быть эффективной и при других видах рака", – отметил ученый.

Например, этот же метод может помочь в борьбе с метастатическим раком молочной железы.

Отдел информации
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