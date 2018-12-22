Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Названы вызывающие рак сладости

Фото: www.globallookpress.com
Любимые закуски к чаю оказались смертельными

Диетологи назвали самые опасные лакомства, которые вызывают рак.

Отмечается, что список угроз возглавили кексы и пирожные, которые посыпают дешевой цветной глазурью. Эксперты подчеркнули, что при их производстве используют краски на нефтяной основе. По мнению специалистов, этот вид сладкого может вызвать у ребенка не только дефицит внимания и гиперактивность, но и онкологию.

Кроме того, серьезную угрозу здоровью представляет газировка из-за содержания в ней генетически модифицированного кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы и фосфорной кислоты, сообщается на портале food.news.

Эти же ингредиенты содержатся во многих леденцах и конфетах. Также в список опасных лакомств попал горячий шоколад. По словам исследователей, этот продукт "загружен" сахаром и гидрогенизированным маслом.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Ан-26 с россиянами разбился в Африке

Авиакатастрофа произошла в Конго

Захарова назвала катастрофой ситуацию с визами в США

В числе главных страдальцев артисты, спортсмены и бизнесмены

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей