Названы вызывающие рак сладости

Нибиру
- Осталось 2 дня: Нибиру приближается к Москве
- Началось: корабль с Нибиру приземлился в США
- Ищите бункеры: Нибиру врежется в Землю через 4 дня
Диетологи назвали самые опасные лакомства, которые вызывают рак.
Отмечается, что список угроз возглавили кексы и пирожные, которые посыпают дешевой цветной глазурью. Эксперты подчеркнули, что при их производстве используют краски на нефтяной основе. По мнению специалистов, этот вид сладкого может вызвать у ребенка не только дефицит внимания и гиперактивность, но и онкологию.
Кроме того, серьезную угрозу здоровью представляет газировка из-за содержания в ней генетически модифицированного кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы и фосфорной кислоты, сообщается на портале food.news.
Эти же ингредиенты содержатся во многих леденцах и конфетах. Также в список опасных лакомств попал горячий шоколад. По словам исследователей, этот продукт "загружен" сахаром и гидрогенизированным маслом.
Авиакатастрофа произошла в Конго
В числе главных страдальцев артисты, спортсмены и бизнесмены