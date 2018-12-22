Названы вызывающие рак сладости

Любимые закуски к чаю оказались смертельными

Диетологи назвали самые опасные лакомства, которые вызывают рак.

Отмечается, что список угроз возглавили кексы и пирожные, которые посыпают дешевой цветной глазурью. Эксперты подчеркнули, что при их производстве используют краски на нефтяной основе. По мнению специалистов, этот вид сладкого может вызвать у ребенка не только дефицит внимания и гиперактивность, но и онкологию.

Кроме того, серьезную угрозу здоровью представляет газировка из-за содержания в ней генетически модифицированного кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы и фосфорной кислоты, сообщается на портале food.news.

Эти же ингредиенты содержатся во многих леденцах и конфетах. Также в список опасных лакомств попал горячий шоколад. По словам исследователей, этот продукт "загружен" сахаром и гидрогенизированным маслом.