Названа неожиданная причина ожирения

Источником опасности оказался свет

Сибирские ученые провели эксперименты над мышами и выяснили, что постоянное нахождение в помещении с включенными лампами негативно влияет на здоровье. Грызуны, которых надолго лишили темноты, быстро утомлялись и набирали лишний вес.

Специалисты "Института цитологии и генетики СО РАН" разделили подопытных на несколько групп. Часть мышей жила при стандартном режиме дня: 14 часов они находились при свете, 9 – в темноте. Другую часть держали в помещении с круглосуточным освещением.

Со временем у этих грызунов, в отличие от контрольной группы, увеличивалась масса тела за счет того, что в организме накапливалась вода. Более того, у них начала развиваться анемия и снижался гемоглобин в крови. На седьмой день эксперимента выносливость и мышечная масса подопытных резко уменьшилась – они не могли долго висеть на стенках клетки, держась лапами.

Во второй части эксперимента, как говорится в статье, опубликованной на сайте "Наука в Сибири", мышам давали мелатонин – гормон, отвечающий за сон. Он синтезируется только в темноте и быстро разрушается на свету. Однако мелатонин никак не повлиял на выносливость подопытных – они также слабели к седьмому дню. Впрочем, гормон препятствовал появлению анемии и повышал уровень гемоглобина в крови.