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К ранней смерти приводит неожиданная причина

Фото: www.globallookpress.com
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У людей, оставшихся в одиночестве после смерти супруга, вырастает риск собственной преждевременной смерти.

К такому выводу пришли американские ученые, опубликовавшие результаты своих исследований в Science Alert. Обследовав 99 вдов и вдовцов, которые за последние 3 месяца лишились своих вторых половин, медики обнаружили, что у них увеличился уровень воспалений в организме. При этом авторы исследования напоминают, что в пожилом возрасте именно воспалительные процессы вызывают практически все заболевания.

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Кроме того, с повышенным уровнем воспалений оказалась связана депрессия. "У тех, кто потерял супруга, существенно вырастает риск серьезной депрессии, сердечных приступов, инсульта и преждевременной смерти", – говорит психоневроиммунолог Крис Фагундес из Университета Райса.

Анализ крови, взятый у испытуемых, показал, что у скорбящих повышается уровень цитокинов – белковых маркеров воспалительных процессов – в среднем на 17%. При этом показатели цитокинов были на 53,4% выше у тех, кто горевал сильнее, чем тех, кто умеренно огорчался из-за смерти второй половины.

Исследователи считают, что новые данные помогут им разработать методы снижения остроты этой проблемы и продлить жизнь тем, кто в пожилом возрасте оказался одиноким.

Валентина МАЙОРОВА
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