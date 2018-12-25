К ранней смерти приводит неожиданная причина

Новые данные медиков помогут справиться со старой, как мир, проблемой

У людей, оставшихся в одиночестве после смерти супруга, вырастает риск собственной преждевременной смерти.

К такому выводу пришли американские ученые, опубликовавшие результаты своих исследований в Science Alert. Обследовав 99 вдов и вдовцов, которые за последние 3 месяца лишились своих вторых половин, медики обнаружили, что у них увеличился уровень воспалений в организме. При этом авторы исследования напоминают, что в пожилом возрасте именно воспалительные процессы вызывают практически все заболевания.

Кроме того, с повышенным уровнем воспалений оказалась связана депрессия. "У тех, кто потерял супруга, существенно вырастает риск серьезной депрессии, сердечных приступов, инсульта и преждевременной смерти", – говорит психоневроиммунолог Крис Фагундес из Университета Райса.

Анализ крови, взятый у испытуемых, показал, что у скорбящих повышается уровень цитокинов – белковых маркеров воспалительных процессов – в среднем на 17%. При этом показатели цитокинов были на 53,4% выше у тех, кто горевал сильнее, чем тех, кто умеренно огорчался из-за смерти второй половины.

Исследователи считают, что новые данные помогут им разработать методы снижения остроты этой проблемы и продлить жизнь тем, кто в пожилом возрасте оказался одиноким.