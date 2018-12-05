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Длительный сон провоцирует раннюю смерть

Кадр из мультфильма "Том и Джерри"
Соблюдение режима дня позволит избежать многих проблем

Ученые в очередной раз провели исследование о том, как сон влияет на организм человека, и подтвердили теорию, что тратить на этот процесс нужно от шести до восьми часов в сутки. Люди, которые спят дольше, сокращают свою жизнь.

Специалисты наблюдали за 16 тысячами добровольцев в возрасте от 35 до 70 лет в течение 8 лет. В итоге ученые пришли к выводу, что из-за долгого сна появляется вероятность рано умереть и получить сердечно-сосудистые заболевания.

Один лишний час повышает риск скорой смерти и возникновения опасного недуга на целых 5%, два часа – на 17%. При этом исследователи подчеркнули в своей статье, опубликованной на сайте European Heart Journal, что люди, которые любят проваляться в кровати больше 10 часов, увеличивают эту цифру до 41%.

Ученые также выяснили, что дневной сон вредит человеку, если он спит меньше 6 часов ночью. Это провоцирует развитие болезней сердца, но одновременно компенсирует недосып. 

К слову, американские специалисты уже доказали, что неправильный режим дня вызывает у детей ожирение, а у взрослых – депрессию и рак. 

Полина ИВАНОВА
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