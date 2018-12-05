Рак груди помогут выявить три незначительных симптома

Определенные изменения молочных желез должны насторожить любую женщину

Очень часто люди слишком поздно узнают о своем страшном диагнозе, потому что порой обнаружить онкологию бывает крайне сложно. Однако при раке молочных желез существуют признаки, которые позволят вовремя начать лечение. Для этого стоит обращать внимание на самые небольшие перемены в теле.

Появившиеся из ниоткуда морщины на груди – это серьезный повод обратиться к специалисту. О недуге говорят и ямочки. Если кожа стала оранжевой или на теле появились вкрапления такого цвета, то стоит провести диагностику, чтобы знать наверняка, есть ли рак молочных желез.

Как рассказал профессор Крис Стил в интервью телеканалу ITV, этот вид онкологии один из самых распространенных в мире. Такой диагноз ставят каждой восьмой женщине. Ученые до сих пор не выявили все причины, которые провоцируют развитие этого рака. Причем с возрастом риск заболеть подобным недугом возрастает в разы.

Именно поэтому представительницам слабого пола, как отмечает издание "Свободная пресса", необходимо регулярно проводить самостоятельный осмотр груди с помощью зеркала на наличие внешних симптомов болезни.