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Напитки в самолете оказались опасными

Фото: www.globallookpress.com
Уровень чистоты лайнеров оставляет желать лучшего

Чай и кофе, которые предлагают пассажирам самолетов, могут нанести вред здоровью – цистерны для воды на борту слишком грязные.

Американские ученые пришли к такому выводу, проверив 11 авиакомпаний, включая Delta и JetBlue. Профессор Хантер колледжа в Нью-Йорке Чарльз Платкин рассказал New York Post, что никто не очищает цистерны после того, как самолет приземляется, так как на это просто нет времени. Емкости для воды просто наполняют доверху, а на дне скапливается грязный осадок, кишащий бактериями.

Людям, следящим за своим здоровьем, не следует пить кофе или чай, заваренные на борту самолета, отмечает Платкин. Вместе с этими напитками легко можно заполучить E.coli (кишечная палочка) и другие вредные микроорганизмы.

Более того, даже для дезинфекции рук после туалета лучше использовать собственные гигиенические средства, а не мыть руки водой, текущей из-под крана в самолете, отметил эксперт. Платкин с грустью подытожил, что авиакомпании просто не очищают самолеты, так как это не является основным приоритетом.

Валентина МАЙОРОВА
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