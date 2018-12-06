Россиян убивает плохая еда

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Неправильное питание оказалось основной причиной смертельных заболеваний в России. По данным Роспотребнадзора, 63% россиян погибают в результате употребления некачественных или вредных продуктов.
"Высокий уровень потребления сахара, насыщенных жирных кислот, соли ведет к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, артериальной гипертонии, сахарного диабета", – говорится в сообщении ведомства.
Частично помочь решить проблему должно информирование людей о том, что на самом деле они едят. Для этого была разработана маркировка "Светофор". Производители на добровольной основе могут наносить на упаковку цветовую индикацию – зеленую, желтую и красную, которая обозначает количество соли, сахара и жиров в продукте в пересчете на суточную норму потребления.
Таким образом потребитель сможет сам решить, что он может есть без ограничений, а от чего лучше отказаться.
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