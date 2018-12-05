Новый тест обнаружит рак за считаные минуты

Точность результатов этого анализа поразительная – целых 90%

Ученые из Квинслендского университета сделали открытие, которое в будущем может упростить работу медиков и сохранить нервы пациентам. Специалисты создали способ, позволяющий диагностировать онкологию всего за 10 минут.

В здоровых клетках происходит процесс метилирования, который способствует тому, что организм отключает одни гены, а другие продолжают работать. У злокачественных клеток этот механизм поврежден: включаются лишь те гены, которые позволяют онкологии развиваться.

Как правило, ДНК содержит очень много "метильных" меток, но в пораженных клетках их мало, и они разбросаны. Более того, при раке эти элементы видоизменяются.

Специалисты использовали это знание в своем исследовании и выяснили, что ДНК раковых и здоровых клеток по-разному реагируют на металл. Во время эксперимента они опускали предположительно опасную клетку в окрашенную в розовый цвет воду, в которой были наночастицы золота.

Раковый образец не менял цвет жидкости, при этом здоровые ДНК делали розовую воду синей. Ученые отметили в своей статье, опубликованной на сайте Nature Communications, что этот тест проводить очень просто, легче, чем секвенирование ДНК.

Подобный анализ оказался эффективен в случаях заболевания раком молочной железы, предстательной железы и толстого кишечника, а также лимфомы. Теперь исследователи планируют узнать, работает ли их тест при других видах онкологии. Ведь он позволит обнаружить заболевание еще до проявления явных симптомов.

При этом сейчас, как напоминает телеканал "МИР24", чаще всего рак выявляют с помощью биопсии. Это инвазивная процедура, которую обычно назначают больным уже после того, как те сами обнаружили опухоль.