Сладкая смерть: добавка к еде вызывает рак

Опасный элемент встречается во многих вкусных продуктах

Речь идет о красителе Е129, который служит усилителем вкуса. Его еще называют "очаровательный красный", или Red 40.

Пищевая добавка делает сладости еще слаще, а вместе с тем провоцирует ряд заболеваний, в том числе рак. К такому выводу пришли американские ученые, которые исследовали реакцию людей на красители. По мнению специалистов, непоправимый вред здоровью наносят пищевые добавки красного цвета.

В научном труде говорится, что Е129 получается в результате нефтепереработки, пишет argumenti.ru.

Мощный канцероген содержится в газировке, мармеладе, тортах, желе, сухих завтраках. Осторожнее следует быть и с ягодным мороженым, предупреждает "Подмосковье сегодня".

В лучшем случае, считают медики, "очаровательный красный" вызовет аллергию, в худшем – гиперактивность, неврозы и даже смертельно опасный рак.