Сладкая смерть: добавка к еде вызывает рак

Нибиру
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Речь идет о красителе Е129, который служит усилителем вкуса. Его еще называют "очаровательный красный", или Red 40.
Пищевая добавка делает сладости еще слаще, а вместе с тем провоцирует ряд заболеваний, в том числе рак. К такому выводу пришли американские ученые, которые исследовали реакцию людей на красители. По мнению специалистов, непоправимый вред здоровью наносят пищевые добавки красного цвета.
В научном труде говорится, что Е129 получается в результате нефтепереработки, пишет argumenti.ru.
Мощный канцероген содержится в газировке, мармеладе, тортах, желе, сухих завтраках. Осторожнее следует быть и с ягодным мороженым, предупреждает "Подмосковье сегодня".
В лучшем случае, считают медики, "очаровательный красный" вызовет аллергию, в худшем – гиперактивность, неврозы и даже смертельно опасный рак.
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