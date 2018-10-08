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Сладкая смерть: добавка к еде вызывает рак

Фото: GLOBAL LOOK press/David Oxberry
Опасный элемент встречается во многих вкусных продуктах

Речь идет о красителе Е129, который служит усилителем вкуса. Его еще называют "очаровательный красный", или Red 40.

Пищевая добавка делает сладости еще слаще, а вместе с тем провоцирует ряд заболеваний, в том числе рак. К такому выводу пришли американские ученые, которые исследовали реакцию людей на красители. По мнению специалистов, непоправимый вред здоровью наносят пищевые добавки красного цвета.

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В научном труде говорится, что Е129 получается в результате нефтепереработки, пишет argumenti.ru.

Мощный канцероген содержится в газировке, мармеладе, тортах, желе, сухих завтраках. Осторожнее следует быть и с ягодным мороженым, предупреждает "Подмосковье сегодня".

В лучшем случае, считают медики, "очаровательный красный" вызовет аллергию, в худшем – гиперактивность, неврозы и даже смертельно опасный рак. 

Оксана ПОДТУРКИНА
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