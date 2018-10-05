Легче легкого: сладкий фрукт остановит рак

У сочной ягоды обнаружились удивительные свойства

Борьбе с онкологией легких поможет виноград. К такому выводу пришли ученые из Женевского университета. Они выяснили, что фенольное соединение ресвератрол способно нейтрализовать пагубное воздействие табачного дыма.

Для доказательства гипотезы провели лабораторные опыты на грызунах. Мышей подвергли воздействию содержащегося в табачном дыму канцерогена. Затем части из них прописали лечение на основе ресвератрола.

Чтобы ускорить доставку препарата в легкие, его вводили через нос, сообщает портал Science Daily. В результате у мышей, лечившихся вытяжкой из винограда, размер опухоли в легком сокращался в среднем на 45%, говорится в докладе ученых.

Таким образом, эффективность винограда в лечении и профилактике рака легких можно считать подтвержденной.