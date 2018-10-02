Шашлык с вином - прямой путь к раку

Названы продукты, провоцирующие злокачественные изменения в организме

Ученые до сих пор не знают, по каким причинам у здоровых людей возникает то или иное онкологическое заболевание. Однако доподлинно известно, что ряд продуктов, регулярно употребляемых человеком в пищу, становятся фактором, ослабляющим защитные системы организма и повышающим риск развития рака.

Первое, от чего врачи-онкологи рекомендуют отказаться, – это мясные изделия промышленного производства. Всевозможные сосиски, колбасы, консервы вредны из-за веществ, которыми обрабатывают ингредиенты для увеличения срока хранения продукта. Всего 50 г колбасы в день – и у вас на 18% больше риск получить рак кишечника, чем у людей, отвергающих этот продукт в качестве перекуса.

Не менее страшен любимый киноманами попкорн, пишет "Домашний очаг". Кукурузу для него обрабатывают составом синтетических масел с диацитом – именно это вещество придает продукту столь соблазнительный аромат. И именно оно приводит к раку легких.

Слабосоленая красная рыба – вкусный и полезный деликатес. Но только в том случае, если лосось или форель выращены в природных условиях. Выращенная на ферме, такая рыба оказывается насыщена огромным количеством полихлорированных бифенилов (ПХБ), которые провоцируют развитие опухолей.

Любимое блюдо всех дачников – шашлык – тоже может привести к беде. Если уж очень хочется приготовить мясо на углях, срежьте перед едой все подгоревшие или просто потемневшие края.

Врачи-онкологи рекомендуют также отказаться от спиртных напитков. Алкоголь по-разному влияет на организм человека и зачастую провоцирует развитие различных заболеваний, в том числе онкологических, показывают исследования.

И еще одна группа продуктов, про которые лучше забыть: печенье, маргарин, конфеты и прочая пища, в состав которой входят трансжиры. Производители используют их, чтобы увеличить срок годности изделий и улучшить их внешний вид, но для организма они крайне вредны. Ради собственного здоровья от них лучше отказаться.