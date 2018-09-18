Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Лекарство от рака нашли в море

Фото: pixabay.com
Дары моря могут успешно заменять химиотерапию

Мидии и другие морские моллюски способны успешно бороться с опасными онкологическими заболеваниями.

Недавние исследования показали, что особые полисахариды из морепродуктов останавливают рост различных видов злокачественных опухолей. 

По теме

Новое лечение уже опробовали в борьбе с лейкемией, раком кишечника, груди и легких. По словам специалистов, результаты выглядят обнадеживающими. При этом эксперты предупреждают, что если просто есть морепродукты, рак от этого не исчезнет – необходимо экстрагировать сахариды и делать инъекции в опухоль, сообщает Daily Mail.

Пока ученые из университета Салфорда в Манчестере провели испытания лишь на лабораторных укультурах. Сахариды из моллюсков блокируют неконтролируемый рост злокачественных опухолей и даже приводят к их уменьшению – однако почему так происходит, пока еще не выяснено. 

Авторы исследования подчеркивают, что такое лечение не обладает побочными эффектами, характерными для традиционной химиотерапии, поэтому оно особенно полезно для детей. Возможно, оно также будет значительно дешевле, чем традиционные лекарства. 

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Появились подробности уничтожения Ил-20

Инцидент серьезно ухудшит российско-израильские отношения

США задавят санкциями "Северный поток-2"

Новый пакет ограничений ударит по энергетическому сектору РФ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей