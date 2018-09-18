Лекарство от рака нашли в море

Дары моря могут успешно заменять химиотерапию

Мидии и другие морские моллюски способны успешно бороться с опасными онкологическими заболеваниями.

Недавние исследования показали, что особые полисахариды из морепродуктов останавливают рост различных видов злокачественных опухолей.

Новое лечение уже опробовали в борьбе с лейкемией, раком кишечника, груди и легких. По словам специалистов, результаты выглядят обнадеживающими. При этом эксперты предупреждают, что если просто есть морепродукты, рак от этого не исчезнет – необходимо экстрагировать сахариды и делать инъекции в опухоль, сообщает Daily Mail.



Пока ученые из университета Салфорда в Манчестере провели испытания лишь на лабораторных укультурах. Сахариды из моллюсков блокируют неконтролируемый рост злокачественных опухолей и даже приводят к их уменьшению – однако почему так происходит, пока еще не выяснено.

Авторы исследования подчеркивают, что такое лечение не обладает побочными эффектами, характерными для традиционной химиотерапии, поэтому оно особенно полезно для детей. Возможно, оно также будет значительно дешевле, чем традиционные лекарства.

