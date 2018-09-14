Найден ключ к лечению рака

Опасная болезнь станет полностью излечимой

Команда ученых из университета Хоккайдо в Японии выяснила, что агрессивные раковые клетки распространяются быстрее, когда им удается вытеснить митохондрии здоровых клеток на периферию.

При блокировании этого механизма митохондрии скапливались в центре клетки и начинали вырабатывать активные формы кислорода, что вызывало гибель клеток опухоли. В свою очередь, протеин интегрин, формирующийся на поверхности клеток, также усиливает распространение рака и вытесняет митохондрии на периферию.

Ученые пока не знают механизмов, лежащих в основе этих процессов, однако они исследовали взаимодействие между активным кислородом, митохондриями и интегрином, чтобы понять, как остановить развитие онкологических опухолей, сообщает Medical Xрress.

Выяснилось, что молекулярный путь Arf6-AMP1-PRKD2 обеспечивает локализацию митохондрий на периферии клетки и одновременно отвечает за рециркуляцию интегрина. Разрушение Arf6-AMP1-PRKD2 приводило к тому, что митохондрии концентрировались в центре клетки и начинали активно выделять кислород, сражаясь с раком.

Медики считают, что новое открытие поможет разработать более эффективный способ борьбы с агрессивными формами онкологических заболеваний, которые не поддаются традиционной противораковой терапии.