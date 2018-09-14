Найден ключ к лечению рака
Команда ученых из университета Хоккайдо в Японии выяснила, что агрессивные раковые клетки распространяются быстрее, когда им удается вытеснить митохондрии здоровых клеток на периферию.
При блокировании этого механизма митохондрии скапливались в центре клетки и начинали вырабатывать активные формы кислорода, что вызывало гибель клеток опухоли. В свою очередь, протеин интегрин, формирующийся на поверхности клеток, также усиливает распространение рака и вытесняет митохондрии на периферию.
Ученые пока не знают механизмов, лежащих в основе этих процессов, однако они исследовали взаимодействие между активным кислородом, митохондриями и интегрином, чтобы понять, как остановить развитие онкологических опухолей, сообщает Medical Xрress.
Выяснилось, что молекулярный путь Arf6-AMP1-PRKD2 обеспечивает локализацию митохондрий на периферии клетки и одновременно отвечает за рециркуляцию интегрина. Разрушение Arf6-AMP1-PRKD2 приводило к тому, что митохондрии концентрировались в центре клетки и начинали активно выделять кислород, сражаясь с раком.
Медики считают, что новое открытие поможет разработать более эффективный способ борьбы с агрессивными формами онкологических заболеваний, которые не поддаются традиционной противораковой терапии.
От доллара откажутся в три счета
Использование американской валюты создает риски для российской экономики
Новости партнеров
Фоторепортаж
Новости Украины
- Порошенко собрался в Ялту
- "Нафтогаз" выбил деньги из "Газпрома"
- Изоляция Украины от России отменяется
НЛО
Выбор читателей
- Крымский мост прогнулся
- Рядом с перевалом Дятлова взорвали ядерную бомбу
- Скрипаль подала тайный знак о помощи
- НАТО сделала России военное предупреждение
- Названа причина смерти Говорухина
- Открытие ЧМ-2018 вызвало скандал
- Крымский мост штормит
- Вид Юлии Скрипаль после отравления шокировал весь мир
- Врач предрек Волочковой скорый конец
- Это он Терезе Мэй: Уильямс показал неприличный жест на открытии ЧМ
- Путин рассказал о смерти Скрипалей
- За треснутым Крымским мостом следят из космоса
- Раскрыта тайна резкой перемены в Ротару
- Юлию Скрипаль убирают
- В Волгограде перед стартом ЧМ произошло страшное ЧП
- В театре Джигарханяна новый скандал
- В Европе грубо ошиблись насчет "Южного потока"
- Рубль пал
- Крымский мост заглох
- Джигарханян получил нож в спину
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина