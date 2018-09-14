Найдена новая причина смертельной болезни
Представительницы прекрасного пола, которые трудятся в темное время суток, рискуют заболеть раком молочной железы. Об этом сообщили канадские ученые из Монреальского университета.
Они обследовали более 13 тысяч жительниц Австралии, Франции, Канады, Германии и Испании из которых 6,1 тысячи были больны этим видом онкологического заболевания, и выяснили, что повлияло на его развитие.
"Женщины, которые работают по крайней мере три часа между полуночью и 5 утра, подвергаются на 12% большему риску развития рака молочной железы, чем женщины, которые никогда не работали ночью", – сказала одна из авторов исследования, результаты которого опубликованы на Medical Xpress, Энн Гранди.
Она добавила, что 10-часовая смена по ночам более трех раз в неделю увеличивает этот показатель на 80%. А перед менопаузой шанс заболеть возрастает до 26%.
И этот показатель приходит в норму лишь через два года после перехода на дневную работу.
Ученые объяснили, что такие страшные последствия возникают из-за нарушения циркадных ритмов, которые не позволяют вырабатываться гормону мелатонину, обладающему противоопухолевым действием.
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