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Найдена новая причина смертельной болезни

Фото: GLOBAL LOOK press/kati
Ночная работа опасна для здоровья

Представительницы прекрасного пола, которые трудятся в темное время суток, рискуют заболеть раком молочной железы. Об этом сообщили канадские ученые из Монреальского университета.

Они обследовали более 13 тысяч жительниц Австралии, Франции, Канады, Германии и Испании из которых 6,1 тысячи были больны этим видом онкологического заболевания, и выяснили, что повлияло на его развитие.

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"Женщины, которые работают по крайней мере три часа между полуночью и 5 утра, подвергаются на 12% большему риску развития рака молочной железы, чем женщины, которые никогда не работали ночью", – сказала одна из авторов исследования, результаты которого опубликованы на Medical Xpress, Энн Гранди.

Она добавила, что 10-часовая смена по ночам более трех раз в неделю увеличивает этот показатель на 80%. А перед менопаузой шанс заболеть возрастает до 26%.

И этот показатель приходит в норму лишь через два года после перехода на дневную работу.

Ученые объяснили, что такие страшные последствия возникают из-за нарушения циркадных ритмов, которые не позволяют вырабатываться гормону мелатонину, обладающему противоопухолевым действием.

Вероника ПОДСТРЕХИНА
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